Fenerbahçe Beko: 99 - Frutti Extra Bursaspor: 96

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 18, Henry 3, Pierre 5, Booker 19, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 19, Metecan Birsen 10, Starks 10, Tarık Biberovic, Floyd 3

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Onuralp Bitim 19, Andrews 19, Dudzinski 15, Hayes 10, Metin Türen 9, Tolga Geçim 10, Ömer Tutku Al

1. Periyot: 27-20

Devre: 47-48

3. Periyot: 73-70

5 Faulle çıkan: 38.29 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)