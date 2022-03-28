Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko´nun 23 Mart Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz´de oynadığı Bitci Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Fransız oyuncumuz Nando De Colo´nun Acıbadem Kadıköy Hastanesi´nde çekilen MR´ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. Nando De Colo´nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir" denildi.

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