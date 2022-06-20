Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Dimitris Itoudis'i takımın başına getiren sarı lacivertliler, iki isimle yollarını ayırdı.

Danilo Barthel ve Ahmet Düverioğlu, yeni sezonda Fenerbahçe Beko kadrosunda yer almayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten Danilo Barthel ile ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu ile ilgili olarak yapılan açıklamada ise "Değerli sporcumuz, Fenerbahçe Ailesine 2016 yazında katılarak altı sezon boyunca formamızı giymiş ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda önemli pay sahibi olmuştur. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Ahmet Düverioğlu’na teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2020-2021 sezonu başında Bayern Münih'ten transfer edilen Danilo Barthel, sakatlığı sebebiyle bu sezon Euroleague'de 8 maça çıkabildi.

Ahmet Düverioğlu, 2016 yılında Anadolu Efes'ten ayrılıp sarı lacivertli takıma katılmıştı. 6 sezon Fenerbahçe forması giyen Ürdün asıllı pivot, kulübüyle 1 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Ahmet Düverioğlu'nun Frutti Extra Bursaspor'a transfer olması bekleniyor.