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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 2-3 nokta atışı transferimiz daha olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 2-3 nokta atışı transferimiz daha olacak

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşuyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ali Koç, "2-3 tane daha nokta atışımız olacak. Onları da önümüzdeki haftalarda halledeceğiz. Şu ana kadar iyi bir gidişat var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 15:32
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        Ali Koç: 2-3 nokta atışı transferimiz daha olacak
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşuyor.

        Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        Jorge Jesus ile ilk görüşmemizde 3'lü oynatıp oynatmadığını sormuştuk. "Ben 3'lü oynatmam" demişti. Sonra en önemli maçlara 3'lü çıktı. "Neden böyle oynuyorsun?" diye sorduk. "Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynamıyorum" dedi. Bu da bize nasip oldu. Hayatında 3'lü oynatmamış hoca, bizde 3'lü oynatmaya başladı.

        İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var.

        Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle. Bir maç kazanıyoruz, bir transfer yapıyoruz ve havalarda uçuyoruz. Gazetelerde yazan transferler gerçekleşmiyor diye karaları bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, bana mesaj yağıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz.

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