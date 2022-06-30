Fenerbahçe Avusturya yolcusu

Fenerbahçe 2’nci etap kamp çalışmalarına başlıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi hazırlıkların ilk bölümünü İstanbul’da tamamladı.

Jorge Jesus’un öğrencileri 3 hazırlık maçında Shkupi, Tirana ve Al Shamal takımları ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki bu maçlarda 2-2'lik beraberlikle, 4-0 ve 4-2’lik galibiyetler elde etti.

Kadrosundaki birçok oyuncuya hazırlık maçlarında şans veren Jesus’un, Avusturya kampında daha az rotasyona gitmesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın Avusturya'da, Dinamo Kiev maçının kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmeye başlayacağı öğrenildi.

Milli takımlarından dönen ve sakatlıkları geçen futbolcular da Şampiyonlar Ligi 2'inci eleme turu öncesi daha fazla süre alacak.

Defans ve orta sahayı büyük oranda şekillendiren Jorge Jesus’un ayrıca forvet hattı ile ilgili kararını, hücum oyuncularının kamp performanslarına göre vereceği belirtildi.

Fenerbahçe 2 Temmuz’da Sırbistan’ın Partizan, 6 Temmuz’da ise Macaristan’ın Fehervar takımlarıyla karşılaşacak.

1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezona hazırlanacak olan sarı lacivertli ekip, 2’nci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul’a dönecek.