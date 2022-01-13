Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Taktiksel idmanla süren antrenmanın, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın günü bireysel çalışmayla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 17.00'de Antalya'ya hareket edecek.