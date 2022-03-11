Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular, salonda çalıştı.

İki grup halinde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, core ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.