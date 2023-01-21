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Haberler Basketbol

Fenerbahçe Alagöz Holding - BOTAŞ: 88-64

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında sahasında ağırladığı BOTAŞ'ı 88-64 mağlup etti

Giriş: 21.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Alagöz Holding - BOTAŞ: 88-64

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ramazan Sezer Baran

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 23, Stewart 20, Meesseman 15, Olcay 12, Merve 6, İdil 5, Elif 5, Manolya 2, Selin Rachel Gül, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz

BOTAŞ: Erica Angelyn 20, Sevgi Uzun 17, Victoria Macaulay 12, Kathleen Doyle 9, Meltem Avcı 5, Ayşegül Günay Aladağ 1, Sehernaz Çidal, Pelin Gülçelik

1. PERİYOT: 28-14

İLK YARI: 54-33

3. PERİYOT: 76-46

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında sahasında ağırladığı BOTAŞ'ı 88-64 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuç ile 13 galibiyete yükselirken, BOTAŞ ise 9 galibiyette kaldı.

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