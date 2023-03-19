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Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 21. haftasında, Fenerbahçe HDI Sigorta evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi

Giriş: 19.03.2023 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 kazandı

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral

Fenerbahçe HDI Sigorta: Luati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, Meljanac, Caner Pekşen, İzzet Ünver)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı, (Durmuş Aydın, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Efe Özbey)

Setler: 25-16, 25-20, 25-14

Süre: 67 dakika (24, 25, 18)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 21. haftasında, Fenerbahçe HDI Sigorta evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

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