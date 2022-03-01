Ligde üst sıralardan kopmak istemeyen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27'inci haftasında Kasımpaşa’nın konuğu oldu.

İsmail Kartal Slavia Prag maçına göre ilk 11’de 7 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Miha Zajc gösterdiği performansla dikkat çekti.

Uzatmalarda Attila Szalai'nin golüyle kazanan sarı lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 46'ya yükseltti.

Diğer yandan sarı lacivertli takımın file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında yaptığı kurtarışlarla etkili bir performans ortaya koydu.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan genç oyuncu Arda Güler ise 66 dakika sahada kaldı.

Art arda 3 maç kazanan İsmail Kartal’ın öğrencileri, 8’inci haftadan bu yana ilk kez böyle bir seri yakaladı.

Maç sonunda galibiyet sevinci yaşayan sarı lacivertli ekip, böylece Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesi moral buldu.