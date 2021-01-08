İHA

Edinilen bilgilere göre bir oto bakım servisinde çalışan 20 yaşındaki A.E. iş yeri önünde dururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu.

İHA'nın haberine göre, bacağına isabet alan genç iş yerindeki arkadaşlarının müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yatışı yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.