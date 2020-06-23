Olayda, Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 6. katında ikamet eden Yeter Aslan (30),camları silerken ayağının kayması sonucu apartmanın önündeki beton zemine düştü.

İHA'nın haberine göre, camdan düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.