Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Feci olay! Boğulma tehlikesi geçirdikten sonra öldü!

Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 68 yaşındaki Rus kadın turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

27.09.2020 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi! Feci olay! Boğulma tehlikesi geçirdikten sonra öldü!
AA

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Liudmila Zharova (68) serinlemek için denize girdi.

AA'nın haberine göre, bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Zharova, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan kadın turist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!
Gökten para yağdı... Saniyeler içinde topladılar
Gökten para yağdı... Saniyeler içinde topladılar
Suudi Arabistan’da keşfedildi... 120 bin yıllık!
Suudi Arabistan’da keşfedildi... 120 bin yıllık!
55 milyon liraya ada mı satın aldı? İşte detaylar...
55 milyon liraya ada mı satın aldı? İşte detaylar...
İstanbul'da pompalı dehşeti!
İstanbul'da pompalı dehşeti!
İlahiyatçı profesör koronaya yenik düştü!
İlahiyatçı profesör koronaya yenik düştü!
Şişli'de polise ateş açıldı!
Şişli'de polise ateş açıldı!
İzmir'deki orman yangını Balıkesir'e sıçradı
İzmir'deki orman yangını Balıkesir'e sıçradı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X