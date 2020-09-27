Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Liudmila Zharova (68) serinlemek için denize girdi.

AA'nın haberine göre, bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Zharova, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan kadın turist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.