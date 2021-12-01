DHA

Fatih Balat Yıldırım Caddesi'nde bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı ve çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma olayının olmadığı öğrenildi.