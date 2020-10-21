Feci kaza! Ok gibi saplandı

Son dakika haberi... Feci kaza! Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki baba ve oğlu kurtarılamadı

DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Şimşek (38) ile oğlu Serhat Şimşek (3),hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15´inci kilometresindeki Aslanbaba mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Veysel B. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Şimşek idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı feci kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.