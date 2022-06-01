Araç duraktaki yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var

DHA

Son dakika... Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına kaza yaptığı belirtiler otomobil girdi.

DHA'nın haberine göre feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi ölürken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.