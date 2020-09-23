Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesi basın toplantısı düzenledi... Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Terim, "Galatasaraylıların bilmesi gereken çok şey var. En azından Galatasaraylılara konuşmak istiyorum tarihe not düşmek için. 'Ne aldın ne almadın' değil. Konu; transfer yapma ihtimalimizin zor olması. Ben listemi tahtaya yazdım. Yapmak istediklerimi anlattım. Yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla daha düşük olması gerektiğini ifade etti. Maalesef satma işleminde başarılı olamayınca, almamız da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tabii pandemi öncesi ve sonrası çok faklı iki takım olduk, doğru söylüyorsunuz. Buradaki anahtar kelime devre arası, ocak ayı. İlk defa biz geçen yıl hep beraber bir hazırlık dönemi geçirdik"

"Hep işaret ediyorum, sezon başı transfer konusu belli olmayıp artı, bazı oyuncuların Afrika Kupası, Güney Amerika Kupası gibi turnuvalara izin verdikten sonra 10-12 oyuncuyu Avusturya'ya götürememiştik.''

"Gerek fizik olarak, gerek takım oyunu olarak pek bir arada bulunamadık. O yüzden ilk yarıyı çok düşük koşu seviyeleriyle rakibe tehdit oluşturmadan bitirdiğimiz çok maç oldu. Kendi adıma çok üzüldüm çünkü hayatım boyunca, bu ülkeye kazanan futbol modelini getirmek için çok uğraştım"

"Ocak ayında hep beraber olduk ve sonra pandemiye kadar, hem oynadığımız oyun, hem aldığımız sonuçlar, hem tüm istatistiklerde ya birinciydik ya ilk üçteydik. Tam öyle bir durumda pandemiye yakalandık. 6-7 günlük bir kırılmamız oldu. İdeal havamıza kavuşamadık"

"Burada oynadığımız ilk maçtaki hadiseler de açıkçası, benim şahsi kanaatim, büyük yara verdi bize. 15-20 saniye net ofsayt olan bir oyunun oynatılması, arkasından pozisyon gol oluncaya kadar devam eden bir yaklaşım, Muslera'nın ve Andone'nin ayak kırılması. Oradan sonra da zaten çok da kolay değildi. Puanların en ufak bir kayıpta çok fazla açıldığı, çok darbe aldığınız ortamda çok kolay değildi."

"Burada sadece; ne aldın, ne almadın, orta saha geldi, gelmedi değil konu. Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Zaten geldiğimizde de konu şu değil miydi: satmadan alamıyoruz. Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için, son zamanlarda kapanmış olan gelirinin de olmadığı ortamı düşünecek olursak, birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Olmadığı zaman almak çok zor. Zamanında almak, bana göre daha zor. Tabii ben Galatasaray'da böyle yetiştim. Biz Galatasaray'ız, bizim bir refleksimiz olmalı. Neyse kadromuz, ne durumdaysa onunla en iyi şeyi isteriz, yapmaya çalışırız. Ama şunu herkes bilmelidir ki, büyük transferler, yüksek rakamlar hiç kolay değil."

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN BEYAZ SAYFA AÇIKLAMASINA GÖNDERME

"Beyaz sayfa... Aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben aynı fikirde değilim. Taraftarsız bir Galatasaray düşünmek mümkün değil. Ne tadı var, ne tuzu var. Rabbim inşallah bir an evvel şu pandemi belasından tüm dünyayı kurtarır"