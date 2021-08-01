Fatih Zeyrek Mahallesi'nde iki binanın arasında kalan hurdalık malzemelerin depolandığı alanda yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alevler iki binanın dış cephe kaplamasına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.