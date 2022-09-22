A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.

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