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Son dakika haberi EYT’de kademeli prim günleri aranacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günleri aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim gününü doldurarak olabilecekler

Giriş: 30.01.2023 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi EYT’de kademeli prim günleri aranacak

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günleri aranacak. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler.


SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5000’den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak.


BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecekler.


Teklifte kısmi emeklilik ile ilgili bir düzenlemeye ise yer verilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşmasının hedeflendiğini söyledi.

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