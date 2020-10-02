İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Eylül ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre Çataklı, konuşmasında eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayıp şunları kaydetti:

"2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehir operasyonlarında bin 425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 1, turuncu kategoriden 4, gri kategoriden 5 olmak üzere toplam 171 kişi tutuklanmıştır.

Bu kişilerden 67'si ölü, 74'ü sağ/yaralı ve 30'u teslim olma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir. Başarılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyoruz."