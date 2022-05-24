Son dakika... İçişleri Bakanlığı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bombanın Küçükçekmece'de yakalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi B. adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyallere el konuldu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."
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