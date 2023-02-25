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Son dakika haberi Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu 1 kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Giriş: 25.02.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı
HABERTURK.COM

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu 1 kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde Özel Kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "XWEZA LİLAW" kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.

23 Şubat günü akşam saatlerinde yapılan operasyonla yakalanması sağlanan örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada;

- (1) adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait (2) adet şarjör,

- (31) adet şarjöre basılı vaziyette fişek,

Bomba yapımında kullanıldığı bilinen,

- (1) adet lehim makinası,

- (1) adet amper metre,

- (1) adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri,

- (3) adet küçük tüp başlığı,

- (2) adet küçük ampul,

- Muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

TAKSİM SALDIRISINA BENZER HAZIRLIK

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubu yakalanmasaydı geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirecekti.

Yakalanan PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

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