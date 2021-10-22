Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı bir önceki açıklamada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.