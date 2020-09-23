Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!

Paris'in simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi, Fransız polisine gelen bir bomba ihbarının ardından tahliye edildi.

Kuleyi işleten şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, polisin aldığı isimsiz ihbarın ardından önlem amaçlı tahliye işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Paris polisi, bölgenin kordon altına alındığını ve inceleme çalışmalarının başladığı bilgisini paylaştı.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, koronavirüs pandemisini nedeniyle aylarca kapalı kalmış, yaz sonunda yeniden ziyarete açılmıştı.