Evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Tokat'ın Zile ilçesinde alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
AA'da yer alan habere göre yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.
1 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.