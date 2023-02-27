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Evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş: 27.02.2023 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! - Tokat haberleri
Evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
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AA

Tokat'ın Zile ilçesinde alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.

1 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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