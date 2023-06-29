Turkish Airlines EuroLeague’de 2023-24 sezonu için yeni format açıklandı ve mücadele edecek takımlar belli oldu.
İlk olarak pandemi döneminde NBA'de uygulanmaya başlanan ve sonrasında kalıcı hale getirilen play-in, ilk sekiz dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanıyor.
EuroLeague’in yaptığı resmi açıklamaya göre organizasyonda mücadele edecek 18 takım açıklandı. Ülkemizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bir kez daha turnuvada mücadele edecek.
2022-23 sezonunda turnuvada yer alan 18 takım, gelecek sezon da EuroLeague’de yer almaya devam edecek.
İşte 2023-24 sezonunda EuroLeague’de mücadele edecek 18 takım:
ALBA Berlin
Anadolu Efes
AS Monaco
Baskonia
Kızılyıldız
Olimpia Milano
Barcelona
Bayern Münih
Fenerbahçe Beko
LDLC ASVEL
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos
Panathinaikos
Partizan
Real Madrid
Valencia
Virtus Bologna
Zalgiris Kaunas