Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

Euroleague 2023-2024 yeni formatı ve takımları açıklandı: Play-in geliyor!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu EuroLeague'de gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı açıklandı. Ayrıca 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar da belli oldu

Giriş: 29.06.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague 2023-2024 yeni formatı ve takımları açıklandı: Play-in geliyor!
HABERTURK.COM

Turkish Airlines EuroLeague’de 2023-24 sezonu için yeni format açıklandı ve mücadele edecek takımlar belli oldu.

İlk olarak pandemi döneminde NBA'de uygulanmaya başlanan ve sonrasında kalıcı hale getirilen play-in, ilk sekiz dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanıyor.

EuroLeague’in yaptığı resmi açıklamaya göre organizasyonda mücadele edecek 18 takım açıklandı. Ülkemizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bir kez daha turnuvada mücadele edecek.

2022-23 sezonunda turnuvada yer alan 18 takım, gelecek sezon da EuroLeague’de yer almaya devam edecek.

İşte 2023-24 sezonunda EuroLeague’de mücadele edecek 18 takım:

ALBA Berlin
Anadolu Efes
AS Monaco
Baskonia
Kızılyıldız
Olimpia Milano
Barcelona
Bayern Münih
Fenerbahçe Beko
LDLC ASVEL
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos
Panathinaikos
Partizan
Real Madrid
Valencia
Virtus Bologna
Zalgiris Kaunas

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Çiçekçi Abla' evini botanik bahçesine çevirdi
'Çiçekçi Abla' evini botanik bahçesine çevirdi
Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni
Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni
Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi!
Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi!
Enkazda geçen 72 saatin hikayesi!
Enkazda geçen 72 saatin hikayesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.