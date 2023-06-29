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Turkish Airlines EuroLeague’de 2023-24 sezonu için yeni format açıklandı ve mücadele edecek takımlar belli oldu.

İlk olarak pandemi döneminde NBA'de uygulanmaya başlanan ve sonrasında kalıcı hale getirilen play-in, ilk sekiz dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanıyor.

EuroLeague’in yaptığı resmi açıklamaya göre organizasyonda mücadele edecek 18 takım açıklandı. Ülkemizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bir kez daha turnuvada mücadele edecek.

2022-23 sezonunda turnuvada yer alan 18 takım, gelecek sezon da EuroLeague’de yer almaya devam edecek.

İşte 2023-24 sezonunda EuroLeague’de mücadele edecek 18 takım:

ALBA Berlin

Anadolu Efes

AS Monaco

Baskonia

Kızılyıldız

Olimpia Milano

Barcelona

Bayern Münih

Fenerbahçe Beko

LDLC ASVEL

Maccabi Tel Aviv

Olympiakos

Panathinaikos

Partizan

Real Madrid

Valencia

Virtus Bologna

Zalgiris Kaunas

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