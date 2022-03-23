EURO 2028 için ortak aday açıklaması

İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler EURO 2028'i ortak düzenlemek için aday oldu.

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