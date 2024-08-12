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        Son dakika haberi Etiyopya ile Somali'nin Ankara Süreci

        Diplomatik kaynaklar: Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşme devam ediyor, tarafları uzlaştırmaya çalışıyoruz

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:53
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        Etiyopya ile Somali'nin Ankara Süreci
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        Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.

        Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.

        Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizdi.

        Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.

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