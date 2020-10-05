DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olanların Türkiye’de gireceği denklik sınavlarına para karşılığında başkalarını sokmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre ekipler, Türkiye genelinde geçen cumartesi günü yapılan denklik sınavına asıl adayların yerine Eskişehir’de ‘joker’ olarak tabir edilen kişilerin gireceğini tespit ederek, operasyon düzenledi. Operasyonda, joker aday oldukları belirlenen 8 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

ADAYLARA BENZEMEK İÇİN MAKYAJ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada cep telefonlarının yanı sıra, yerine sınava girecekleri kişilere ait kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı, ehliyetler, joker adayların, gerçek adaylara ait sınav giriş belgeleri ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, joker olarak tanıtılan sahte adayların gerçek adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal gibi aksesuarlar kullandıkları, yüzlerini, pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak, kamufle ettikleri ortaya çıktı.

2’Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.