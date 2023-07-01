Otobüs şarampole devrildi! 35 yolcu yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsün camlarından çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoför bölümünde sıkışan otobüsü sürücüsü Hakan Karalı ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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