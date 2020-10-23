Eski sevgili vahşetine iyi hal indirimi!

Çifte cinayet, geçen yıl 19 Ocak günü, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan uzun süre haber alamayan komşuları 2 kardeşin yaşadığı evin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca da Sibel Dudaklı'nın oğlu Eray Oğuz'u telefonla aradı.
Adrese gelen Oğuz, anahtarla kapıyı açıp içeri girdiğinde annesi ile dayısının cansız bedenlerini buldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının eski sevgilisi Murat Altıok, Çanakkale'de yakalandı. Bursa´ya getirilen Altıok, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişiyi 'kasten öldürmek' suçundan yargılanan Murat Altıok, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.
'SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDE YATIYORUM'
Duruşmada savcı, Adli Tıp Kurumu'nca akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen Murat Altıok hakkında 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesi talebini tekrarladı. Sanık avukatı, müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlendiğini, pişman olduğunu ve lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.
Şikâyetçi avukatı ise, takdiri indirim maddeleri uygulanmadan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Murat Altıok, "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı önce 2 kez müebbet cezasına çarptırdı. Ardından cezayı 'iyi hal' indirimi ile 25'er yıldan toplam 50 yıla çevirdi.
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