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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti. Acar'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

ODTÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar'ı 27 Aralık 2020 tarihinde kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.