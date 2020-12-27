İHA

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. adlı genç kadın ile O.T. resmi nikah kıymadan evlenip yaklaşık 1.5 ay evli kaldıktan sonra ayrıldı.

İHA'nın haberine göre, gelinin annesi H.T. (48),eşi A.B. (50) ile birlikte damadın babası Y.T.'nin evine giderek düğünde takılan altınları istedi.

Çıkan tartışmada ise damadın babası Y.T. tabancasını ateşleyerek gelinin annesi H.T. ile babası A.B.'yi yaralayıp kaçtı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T.'nin bacağından, özel bir hastaneye kaldırılan A.B.'nin ise sol karın boşluğu, kasığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.B. hastanede ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.