İddiaya göre 3 gün önce de evinin önüne gelerek silahla 3 el ateş eden Tarık K., eski eşi Rüya K.'ya tehdit mesajları atmaya devam ediyor. Suç duyurusunda bulunan ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen kadın, “1 aydır evden çıkamıyorum. Gereken bir an önce yapılsın. Can güvenliğim yok. Çok korkuyorum dedi.
"EVİMDE VE İŞ YERİMDE BENİ DARP ETTİ"
DHA'nın haberine göre Rüya K. Bakırköy Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı şikâyette eşi tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini belirtti. Kendisini polis gibi gösteren Tarık K.'nin ise 29 ayrı suçtan dava dosyası bulunuyor. Rüya K. Ben polis çağırınca kaçıp gidiyor. Yakalanmasını istiyorum şikayetçiyim şeklinde konuştu.
Genç kadın, Tarık K. ile 4 aylık bir evlilik sürecinin ardından boşandığını söyleyerek, “2017 yılında biz Tarık K. ile evlendik. Ailemin onaylamadığı bir evlilik oldu. 4 ay evli kaldım. O 4 ayda aşırı şiddet gördüm. Boşanma davası açtım. Ailemin evine döndüm. Benim iş yerimi bastı. Orada darp etti beni. Kamera kayıtlarında var zaten.
Ondan sonra dediklerini yapmadığım için bir süre sonra iş arkadaşlarımı rahatsız etmeye başladı. Onunla tekrar konuşmamı, barışmamı istedi. Artık yıldırdı. O kadar çok şantaj ve tehditle iş yaptırdı ki bana. Evliyken çektiği açık fotoğrafları aileme atmakla tehdit etti. Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama bir sonuç alamadım dedi.
“CAN GÜVENLİĞİM YOK
Eski kocasının başka suçlara da karıştığını söyleyen Rüya K., “En son evimi basıp beni çok kötü bir hale getirdi. Çok dövdü. 3 hafta oluyor sanırım. Bununla ilgili savcılıkta suç duyurum var dilekçemi ve ifadelerimi verdim. Bu onu kesmedi. Onu doyurmadı bence. 3 gün önce kapımın önüne gelip silahla ateş etti.
Komşularım da arayıp şikâyet etti benimle beraber. MOBESE kameralarına polis kıyafeti ve çakarla yakalanıyor. 1 buçuk ay önce elektronik kelepçesi onaylandı ama Tarık K. yakalanamadığı için elektronik kelepçe de takılamıyor. Ben 3 haftadır evden çıkmıyorum. Can güvenliğim yok çok korkuyorum. Bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!