Et ve Süt Kurumu (ESK) twitter hesabından yaptığı açıklamada kırmızı ette Ramazan ayının son günlerinde başlayıp arz kısıtlaması yapılarak oluşturulan spekülatif fiyat hareketlerinin takip edildiğini duyurdu. Açıklamada ''Arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gereken araçlar kullanılacaktır'' denildi.

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