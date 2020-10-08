İHA

Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski eşi ile telefonda tartışan H.G. (36),olay yerine gelerek tüfekle rastgele havaya ateş açtı.

İHA'nın haberine göre, pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan K.D. (13),Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C’ye (39) isabet etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.