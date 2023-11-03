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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de yaşanmıştı... Eşini nasıl öldürdüğünü gözyaşlarıyla anlattı!

        Eşini nasıl öldürdüğünü gözyaşlarıyla anlattı!

        İzmir'de, boşanma davası öncesi adliye bahçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan zanlının, olay tatbikatında cinayeti gözyaşlarıyla anlattığı ve karısını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:52
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        Eşini nasıl öldürdüğünü gözyaşlarıyla anlattı!
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        Seferihisar Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen Neşe Keçkin (23), eşi Alaattin Keçkin (27) tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İHA'da yer alan habere göre bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olan genç kadın, hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Karısını bıçaklayan Alaattin Keçkin ise, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

        Cinayet zanlısı Keçkin, dün akşam saatlerinde olay tatbikatı için cinayetin gerçekleştiği yer olan Seferihisar Adliyesine getirildi. Zanlının olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söylediği iddia edilirken, karısını nasıl öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı öne sürüldü.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen Alaattin Keçkin, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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