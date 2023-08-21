Son dakika haberi Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın çıktı!
İstanbul Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Giriş: 21.08.2023 - 11:25
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Anka Kuşu Sokak'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.