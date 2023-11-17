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        Haberler Gündem Son dakika: Esenyurt'ta depo yangını! Patlama sesleri duyuluyor

        Son dakika haberi Esenyurt'ta depo yangını! Patlama sesleri duyuluyor

        Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 07:33 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:39
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        Esenyurt'ta depo yangını! Patlama sesleri duyuluyor
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        Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin, çevre iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        #Esenyurt
        #fabrika yangını
        #son dakika haberi
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