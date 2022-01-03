Eş zamanlı rüşvet operasyonu: 28 gözaltı

İHA

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi savcılığı organizasyonunda Habur Sınır Kapısı’ndan rüşvet karşılığında gümrük kaçağı sigara, ilaç, cep telefonu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik ikametlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun, Şanlıurfa, Osmaniye ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gümrük çalışanlarında aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Ocak tarihinde basın yayın organlarında ‘Habur Sınır Kapısı ve 3 İlde Rüşvet Operasyonu’ başlıkla çıkan haberlerde operasyon yapılan iller arasında Samsun ilimizin de bulunduğu belirtilmiş, ancak Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzde ve bölge müdürlüğümüze yaptığı bağlı birimlerde görevli herhangi bir personelin operasyonla ilgisi olmayıp gözaltına alınan personelimiz de bulunmamaktadır." denildi.