Erzurumspor farka koştu

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede Erzurum temsilcisi güldü. Rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden "Dadaş"lar play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

11, 27 ve 64. dakikalarda Aaron Olanare, 46'da Mücahit Albayrak ile 52'de Eren Tozlu kaydetti.

Balıkesirspor'un tek golünü ise 82'de penaltıdan Batuhan İşçiler attı. Kırmızı-beyazlılarda Abraham Nwankwko ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 47'ye yükseltti. Son sırada yer alan Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.