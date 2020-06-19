Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kızılca köyünde Aksakal ve Ateş aile fertleri arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 11 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahısların Erzurum’a sevk edildiği, jandarma ekiplerinin köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldığı belirtildi.