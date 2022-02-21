Sezona Antalyaspor'da başlayan ancak Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Ersun Yanal, NTV Spor'da Kırılma Anı programına konuk oldu.
Kariyerinin ilk yıllarından, ilerleyen bölümüne dek önemli anları mercek altına alan Yanal, çarpıcı açıklamalara imzasını attı.
Milli Takım'dan ayrılması
Milli takımdan ayrılmasının nedenin aradan geçen yıllara rağmen hala tam olarak bilmediğini belirten Yanal, o dönemin Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin bu duruma açıklık getirmeleri gerektiğini belirtti:
"Milli takımdan ayrıldığımda sadece iki maçımız kalmıştı ve ikide iki yapmamız halinde grubu ikinci sırada tamamlayacaktık. Yunanistan Avrupa şampiyonu olmasına rağmen onlarla oynadığımız iki maçı da kazanabilirdik."
"Milli takımda geçirdiğim süreci milli takımın başındaki diğer teknik direktörlerle kıyasladığınızda en iyi karnelerden birinin bana ait olduğunu görürsünüz. Görevime neden son verildiğini hala bilmiyorum ve o dönemin yetkililerinin bir açıklama yapması gerektiğine inanıyorum."
"Görevden alınmamın ardından yaşadığımız İsviçre maçı rezilliği de ortada."
Bundesliga'dan teklif
"Milli takımdan ayrıldıktan sonra bir Bundesliga takımından teklif aldım. İsim vermem pek doğru olmaz ama imza aşamasına kadar gelsek de anlaşma son anda iptal oldu."
"Eskiden yetenekli oyuncu havuzunun daha büyük olduğuna inanıyorum. İyi ve yetenekli oyunculara ulaşmak çok daha kolaydı. Manisa'da çalışırken Selçuk İnan'ı Çanakkale Dardanelspor'dan çok kolay transfer etmiştik. Aynı şekilde Arda Turan'ı da Galatasaray'dan beş dakikada aldık. Şimdi artık genç oyuncu havuzu daraldı ve transfer yapmak da daha zor."
"VAR o dönem olsa, Gençlerbirliği şampiyondu"
"Gençlerbirliği'nin başında olduğum 2002-2003 sezonunda şampiyonluğu kaybetmemize neden olan maç Altay maçıydı. 2-0 öndeyken sahada adeta dayak yedik ve maç 3-3 sona erdi. Sonrasında oyuncuların konsantrasyonunu yeniden saha içine yönlendirmek çok zordu.
O sezon ligin en iyi futbol oynayan takımı bizdik ve o dönem VAR olsaydı şampiyon olabilirdik. Anadolu takımlarının hakkı yeniyor diyemem ama kamuoyunda bu yönde bir algı varken bunu görmezden gelmek de hiçbir zaman kolay değil."
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