Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir takım karşısında zor bir maç yaptıklarını söyledi.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Bulut, "Rakibimizin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Geriye düşmemize rağmen tempomuz hiç düşmedi." dedi.

Galatasaray karşısından tempolu oynanması gerektiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Tempomuzun ilk yarının sonuna kadar sürdürdük ve golü 45. dakika bulduk. İkinci yarıda da oyunumuzu aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu ve futbolcularım en iyi düzeyde mücadele etti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçtiğimiz maçlarda bu sıkıntılar vardı, çok net pozisyonları kaçırıyorduk. Şükürler olsun bugün birçok pozisyonu değerlendirmeye çalıştık ve 3'ünü değerlendirdik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum."