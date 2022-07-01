Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldı" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldı."