Ergin Ataman: Şampiyon olacağız

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da gerçekleştirilen basın toplantısına Final-Four organizasyonda yer alan takımların başantrenörleri ve birer oyuncularının yanı sıra basın mensupları katıldı. Basın toplantısında Anadolu Efes adına başantrenör Ergin Ataman ve Shane Larkin, Olympiacos adına Georgios Bartzokas ve Georgios Printezis, Barcelona adına Sarunas Jasikevicius ve Nikola Mirotic, Real Madrid adına ise Pablo Laso ve Walter Tavares yer aldı.

ERGİN ATAMAN: SADECE İKİ MAÇ KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan kupanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Kupayı kazanmak harikaydı. Soyunma odasında oyuncularımla, teknik ekibimle ve ailelerimizle bu mutluluğu kutlamıştık ama eminim ki bütün ülke bu zaferi sonuna kadar kutlamıştır. Eğer bu sezon da bu kupayı kazanabilirsek tekrardan yumruklarımı taraftarlarımız için kaldırıp sevineceğim" diye konuştu.

Sezona iyi başlamadıklarını ancak zaman geçtikte kendi ritimlerini bulduklarını ifade eden Ataman, "Bizim için çok zor bir sezondu. Geçtiğimiz yıl kupayı kazandıktan sonra bu sezona iyi başlayamadık. Ritmimizi sezonun ikinci yarısında yakaladık. Ama takımımın play-off'a kalmamız halinde her zaman oynadığımız basketbola geri dönüş yapacağından emindim ve bu da oldu. Sezonun en önemli anlarında kendi oyunumuzu tekrardan oynamak için doğru yolu bulduk. Bu güvenle takımımı motive ediyorum. Saha avantajı olmadan Olimpia Milano'yu elemek gerçekten zordu. Diğer takımlar gibi biz de kazanmak için buradayız. Sadece iki maç kaldı" ifadelerini kullandı.

"BEN İDDİALI BİR KOÇUM, İDDİAMDA DEVAM EDİYORUM, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ataman, önemli bir günde önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Atatürk'ün Türk sporuna armağan ettiği bir bayram. Türk ulusu için yarın önemli bir bayram. Buradan ben tüm Türk ulusunun bayramını kutluyorum. Tabii ki bu önemli bir maç. Sonuçta ciddi bir rakibimiz var. Sezonun en flaş basketbolunu oynayan takımlarından birisiyle karşılaşacağız. Tabii ki kazanıp 19 Mayıs'ı coşkuyla, 21 Mayıs'taki finale getirmek istiyoruz. Zor bir maç olacağı kesin. Ben iddialı bir koçum ve iddiamda devam ediyorum. Biz şampiyon olacağız. Kadrosunda bu kadar iyi oyuncular olan ve son şampiyon olan bir takımın başka iddiası olamaz" şeklinde konuştu.

LARKIN: HEDEFİMİZ, BURADAN TEKRAR ŞAMPİYONLUKLA AYRILMAK

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Shane Larkin ise kupayı tekrardan kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Geçen sezon kazandığımız şampiyonluğu kutlamıştık. Tekrardan Final-Four'a döndük ve her zaman olduğu gibi başarıya aç bir şekilde hareket etmeliyiz. Buradaki her anın tadını çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz, buradan tekrar şampiyonlukla ayrılmak. Bu hedefimize odaklandık. Bir antrenörün takımına güvenmesi ve bunu hissettirmesi bir oyuncu için çok önemli. Son 3 yıldır olduğu gibi birbirimize güveniyoruz" dedi.

OLYMPİACOS CEPHESİ

Olympiacos Başantrenörü Bartzokas ise, "Tekrardan burada yer alabilmek bizim için büyük bir onur. Oyuncularıma, kendi oyunumuza konsantre olmamız gerektiğini söyledim. Öz güvenli bir şekilde şehrimiz ve kulübümüz için oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

Yunan ekibinin tecrübeli oyuncusu Georgios Printezis de, "Tekrardan Euroleague'de Final-Four organizasyonunda yer almak bizim için büyük bir ayrıcalık. Sezon başında son ana kadar ulaşmak için çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Hem kendi adıma hem de takımım adına çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

BARCELONA CEPHESİ

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Euroleague Final-Four'da oynanacak Barcelona - Real Madrid karşılaşması tabii ki önemli bir maç. Tabii ki Clasico olması önemli değil çünkü hepimiz burada hedefimize ulaşmak için bulunuyoruz. Bunun zor olduğunu biliyoruz. Umuyorum ki yarın akşama hazır olacağız."

Barcelona'nın yıldız oyuncusu ve sezonun en değerli oyuncusu Nikola Mirotic ise, "Burada olmak benim için çok özel çünkü burası benim evim gibi. Mütevazi olmalı ve yarı final maçına konsantre olmalıyız. Buradaki her anın tadını çıkarmak bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD CEPHESİ

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise son Euroleague şampiyonluğunu burada kazandıklarını ve tekrardan burada şampiyon olmak istediklerini belirtti. İspanyol ekibinin tecrübeli pivotu Walter Tavares de kupayı kazanmanın çok zor olduğunu ve bunu başarmak için savaşmaları gerektiğini söyledi.

SEZON ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Turkish Airlines Euroleague'de sezon ödüllerini kazanan isimler de basın toplantısı öncesinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona takımından Nikola Mirotic seçildi. Sezonun sayı kralına verilen Alphonso Ford En Skorer Oyuncu ödülünü Anadolu Efes'ten Vasilije Micic kazandı. Sezonun en iyi savunma oyuncusu ödülü Olimpia Milano'dan Kyle Hines'ın olurken; Sezonun Yükselen Yıldızı ödülünü ise Barcelona'dan Rokas Jokubaitis elde etti. Euroleague'de yılın koçu ödülü ise Olympiacos'un Yunan başantrenörü Georgios Bartzokas'ın oldu. Euroleague'de normal sezonun en iyi ilk 5'inde ise Shane Larkin, Mike James, Sasha Vezenkov, Nikola Mirotic ve Walter Tavares yer aldı.