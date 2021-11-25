Eren Kış-8 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütüne yönelik, Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 670 personel (56) operasyonel tim görev alıyor.