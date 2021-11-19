Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak, Tunceli'de "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.

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