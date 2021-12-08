Eren Kış-12 Tendürek operasyonu başlatıldı!

Van'da İçişleri Bakanlığınca, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41) operasyonel tim görev alıyor.





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